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Жизнь

Россиянин купил лотерейный билет за 40 рублей и стал миллионером

Почти 3,6 миллиона рублей выиграл житель Калининграда в «Гослото», пишет РИА «Новости».

Лотерея.
Лотерея.
unsplash.com

Мужчина через мобильное приложение приобрел билет «Гослото «5 из 36», обошедшийся ему в 40 рублей. Выигрыш составил 3,58 миллиона рублей. Победитель угадал все числа в первом поле: 3, 32, 2, 22, 33.

Все числа выигрышной комбинации в первом поле билета состоят из двух цифр: 2 и 3. Возможно, они что-то значат для победителя. Подтвердить это или опровергнуть можно будет после того, как участник обратится за выигрышем.

Чтобы получить выигранную сумму, победителю необходимо приехать в лотерейный центр в Москве.

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