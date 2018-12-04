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Жизнь
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Россиянка завоевала корону «Мисс мировой красавицы-2018»

19-летняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018». Об девушка сама известила подписчиков в своем в своем Instagram.

Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты.
Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты.
vk.com/mil

«Вновь корона конкурса уезжает со мной! <…> Я счастлива и достойно буду нести титул», — написала победительница в «королевской короне».

Многие комментаторы написали о том, что прошедший конкурс можно отнести к разряду фейковых, о которых мало кто знает.

«Не понимаю, как Вы выиграли, было ли это честно. Может, у вас неудачный ракурс на фотках. Может, природный шарм. Но в 19 Вы выглядите как на 35», «И нет ни одной фотки естественной красоты, без тонны косметики, наращенных ресниц и т.п.», — также возмущаются комментаторы.

Финал конкурса красоты, моды и таланта состоялся в Москве с 1 по 3 декабря. В отборе приняли участие более тысячи девушек из 20 стран, сообщает РИА «Новости».

Ростовчанка уже завоевала титулы «Мисс континентальной Европы — 2017», «Мисс Ростова — 2017», «Донская красавица-2018», «Мисс Черкесск —2018» и «Мисс мировая русская красавица», пишет znak.com.

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