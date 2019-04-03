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Жизнь

В правительстве заявили, что россиянки стали рожать значительно позже

Возраст российских женщин, в котором они рожают первого ребенка, заметно увеличился за последние десятилетия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

«Сейчас преимущественный возраст рождения первого ребенка — 25−34 года. Это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается», — сказала Голикова в ходе «парламентского часа» в Госдуме 3 апреля.

Если в 1995 году доля матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60% от общего количества рождений, то по итогам 2018 года их доля не превышает 45%, сообщила Голикова.

«Поэтому важно стимулировать первые рождения, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте», — сказала вице-премьер.

Ранее в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщили, что ​средний возраст женщины в России на момент рождения первого ребенка в конце 2017 года составлял 28,5 года.

В конце прошлого года Росстат подсчитал, что уровень рождаемости за десять месяцев снизился на 5,2% по сравнению с показателями 2017 года. Согласно данным ведомства, с января по сентябрь этого года родились 1,21 млн человек, тогда как за аналогичный период 2017 года родились 1,27 млн человек.

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