Российская медсестра дефилировала по больнице в прозрачном защитном костюме поверх купальника

В сети разлетелась новость из Тулы о «голом» медработнике в купальнике. Девушка-медик областной больницы надела защитный костюм, который просвечивает ее нижнее белье.

Видимо, девушка решила уберечь себя от жары в защитном медицинском костюме. И медик надела костюм поверх купальника. Однако медработник не учла, что униформа обладает сильным просвечивающим эффектом, поэтому нижнее белье девушки смогли оценить не только коллеги, но и пациенты во время ее обхода по палатам.

Мужчины были вовсе не против такого «дефиле», а лишь неловко поглядывали на медика и улыбались, пишет n71.ru.

Реакция местного минздрава последовала незамедлительно.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом медучреждения проведена разъяснительная беседа, сотрудники уведомлены о необходимости соблюдения требований к санитарной одежде и внешнему виду», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Первый Тульский» писал, что костюм медиков, работающих напрямую с коронавирусными больными, состоит из 7 предметов, которые нужно менять каждые 4 часа. Не всякий простой человек может выдержать такое испытание.

В Тульской области 470 медиков заразились опасной инфекцией.