Российский исследователь обнаружил «лишнюю ногу» на предсмертном фото туристов на перевале Дятлова

«На снимке шесть человек. Трое роют землю лыжными палками или лопатами. Два (в светлых штормовках) человека стоят у них за плечами. Еще один лежит на снегу за их спинами. В самом начале я подумал, что это нога того, кто роет снег в центре. Но на втором снимке хорошо видно, что ноги у него в другой стороне. А нога того, кто лежит у него за спиной, немного согнулась в колене», рассказывает исследователь из Нижнего Тагила.