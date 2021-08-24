Российский космонавт «резинкой» отремонтировал скафандр перед выходом в космос

На МКС космонавт Петр Дубров заменил неисправный клапан в скафандре «Орлан» перед выходами в открытый космос, сообщает РИА «Новости» .

О ремонте скафандра стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

«Дубров обнаружил заедающий клапан системы автоматического терморегулирования и при попытке сдвинуть его скрепкой случайно проткнул мембрану, что привело к утечке воды. Он загерметизировал это место накладкой», — отмечает агентство.

Неисправный клапан возвратят на Землю для анализа специалистами.

Согласно переговорам, заменой клапана не удалось решить до конца проблему в автоматической системе терморегулирования скафандра.

На 3 и 9 сентября намечаются два выхода в открытый космос Дуброва, задача которых — проложить электрические и информационные кабели между модулями «Звезда» и «Наука».

Изначально выходы планировали на 2 и 8 сентября. Как отмечает ТАСС, сроки перенесли «по просьбе американских партнеров по программе МКС».

Ранее сообщали о проблемах с космическим модулем «Наука», который после стыковки с МКС неожиданно включил двигатели.