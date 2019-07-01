Рост тарифов ЖКХ, пособия: что изменится в жизни россиян с 1 июля

1 июля в России вступили в силу очередные законодательные новации. С чем придется столкнуться россиянам — в обзоре традиционных нововведений.

Выход на пенсию

С 1 июля смогут выйти на пенсию граждане, попавшие в первую волну пенсионной реформы. Это касается женщин 1964 года рождения и мужчин, родившихся в 1959 году, пишет slovodel.com.

Назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста предусмотрено для тех, кто по старому законодательству будет выходить на заслуженный отдых в 2019-м и 2020 годах.

Детские пособия

С 1 июля в России увеличивается размер ежемесячной выплаты гражданам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, пишет nation-news.ru.

Повышение произойдет за счет изменения размера ежемесячной выплаты по уходу с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. К этой сумме применим повышающий коэффициент, установленный в регионе проживания.

Отец и ребенок. СС0

Тарифы ЖКХ

В 2019 году запланированы две волны повышения тарифов — с 1 января и с 1 июля.

В первую «волну» тарифы ЖКХ увеличились на 1,7%. С 1 июля — на 2,4%.

Решение провести двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году связано с повышением ставки НДС в начале года, пишет 2018god.net.

Рост цен на топливо

1 июля завершается срок соглашения, заключенного в конце 2018 года между правительством и нефтяными компаниями для сдерживания цены на нефть, и прогнозируемый рост цен на топливо может оказаться тем важным фактором, что изменится в жизни всех россиян и коснется каждого.

Власти уверяют, что прогнозируемый рост цен на АЗС не превысит официальный порог 4,3%, однако в Центробанке уже заявили, что ситуация может негативно отразиться на экономике, ускорив рост инфляции в стране.

Бензин. СС0

ГЛОНАСС

С 1 июля в силу вступит требование об оснащении автобусов, троллейбусов, специализированных пассажирских транспортных средств (ТС категорий М2 и М3), а также автомобилей категории N, предназначенных для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Ипотечные каникулы

С 31 июля в России вступит в силу закон об ипотечных каникулах — он дает право заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, временно не платить по ипотечному кредиту или платить меньше установленного ежемесячного платежа. Максимальный срок ипотечных каникул составляет шесть месяцев.

Ранее altapress.ru писал, какие нововведения коснутся в июле бизнеса.