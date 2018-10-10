«Ростелеком» совместно с региональным отделением Союза пенсионеров России по Алтайскому краю поздравил с началом учебного года слушателей школы компьютерной грамотности в Барнауле, вручил учебное пособие «Азбука интернета» и рассказал о новых материалах, размещенный на портале азбукаинтернета.рф. Школа действует на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова.

В начале октября за парты сели 18 пенсионеров. В составе первых двух групп — 15 женщин и трое мужчин 56−77 лет. Представители «Ростелекома» поздравили слушателей и педагогов-волонтеров с новым учебным годом и представили печатное учебное пособие «Азбука интернета», разработанное совместно с Пенсионным фондом России. Авторы издания, в котором содержится 14 глав с цветными иллюстрациями, подробно рассказывают об устройстве компьютера и работе в интернете, особое внимание уделяют изучению портала госуслуг, сайтов Пенсионного фонда России и федеральных органов власти.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

К людям старшего возраста, которые нашли в себе силы и смелость пойти учиться, мы относимся с большим уважением, окружаем повышенным вниманием. Наша «Азбука интернета» — отличный подарок для погружения в виртуальный мири и шанс стать продвинутыми пользователями ПК.

«Ростелеком» подарил барнаульским пенсионерам «Азбуку интернета». Источник: архив компании «Ростелеком»

В 2018 году на интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф)* в разделе «Расширенный курс и контрольные вопросы» специалисты «Ростелекома» и ПФР разработали новые учебные модули — «Основы работы на планшетном компьютере» и «Обзор программ и приложений для видеообщения в сети Интернет» (главы 6,7). В шестой главе авторы подробно рассказывают об особенностях работы на планшете, описывают магазины приложений, дают рекомендации по выбору девайса. В седьмой главе представляют обзор популярных в интернете видеочатов и программ. Педагоги школы компьютерной грамотности постоянно изучают новые материалы, чтобы дополнить новинками учебный курс. Пенсионеры могут самостоятельно смотреть новые главы онлайн или вывести для удобства на печать.

После завершения курсов, которые длятся месяц, слушатели получат сертификат и узнают информацию о современных цифровых сервисах и услугах «Ростелекома», которую представители компании презентуют для них на итоговом занятии.

«Ростелеком» подарил барнаульским пенсионерам «Азбуку интернета». Источник: архив компании «Ростелеком» «Ростелеком» подарил барнаульским пенсионерам «Азбуку интернета». Источник: архив компании «Ростелеком» «Ростелеком» подарил барнаульским пенсионерам «Азбуку интернета». Источник: архив компании «Ростелеком» «Ростелеком» подарил барнаульским пенсионерам «Азбуку интернета». Источник: архив компании «Ростелеком»

*На интернет-портале размещен полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса: учебное пособие с возможностью скачивания, методические рекомендации для преподавателей, наглядные материалы к каждому уроку курса.

Справка

Алтайский филиал «Ростелекома» организует и поддерживает курсы по повышению компьютерной грамотности среди пенсионеров с 2009 года. Компания выступала генеральным партнером социального проектов «Снова в школу», «Связь поколений онлайн», «Бабушки онлайн, дедушки онлайн». Компания ежегодно поддерживает региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Школа компьютерной грамотности открылась в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени В.Я. Шишкова в 2010 году. Преподавателями выступают сотрудники библиотеки, которые обучают пенсионеров на добровольной основе. Школа тесно сотрудничает с региональным отделением Союза пенсионеров России по Алтайскому краю. За восемь лет в школе обучились 1611 барнаульских пенсионеров. Сегодня на базе школы работает клуб «Азбука компьютера», открыта аналогичная веб-страница в «Одноклассниках», действуют тематические мастер-классы.