В Славгороде по заказу администрации «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение снежного городка на Молодежной площади. Помимо ледяных горок и сцены из снега, в этом году здесь установлены светодиодные каркасные фигуры в виде оленя, медведя и елочки, на фоне которых с удовольствием фотографируются славгородцы. Цифровую HD-камеру с инфракрасной подсветкой и широким углом обзора оператор связи разместил на опоре фонарного освещения городской площади.

Круглосуточное видеонаблюдение за порядком вели дежурные службы муниципалитета. Услугу «Ростелекома» на своем смартфоне протестировал лично глава администрации Славгорода Сергей Горбунов. После новогодних праздников он поблагодарил компанию за видеоконтроль, отметив, что это помогло обеспечить сохранность снежного городка.

Иван Скворцов,

руководитель местного подразделения Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Вести наблюдение с помощью смартфона очень удобно. Качество трансляции хорошее, в приложении можно увеличить часть изображения, доступна перемотка, просмотр архива. Мы рады что услуга востребована и работает с пользой для города.

На площади Сахарова в Барнауле компания установила ледяную фигуру сказочного русского богатыря, охранявшего в былинах Русь от нашествия всякой нечисти. Авторами ледяной скульптуры стали учитель труда и резьбы по дереву Сергей Чуклин и художник Владимир Казаченко. Образ богатыря с щитом, на котором расположен логотип компании, символизирует защиту от любых угроз. Эти же функции выполняют и услуги компании — сервисы «Антивирус», «Родительский контроль» в «Интерактивном ТВ», услуга «Видеонаблюдение. Умный дом"*. С ноября 2018 года в компании запущена единая платформа кибербезопасности, которая функционирует на базе Ростелеком-Solar** и обеспечивает сетевую безопасность. Платформа построена на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей SD-WAN и не имеет аналогов в России.

«Ростелеком» в Алтайском крае взял новогодние праздники под контроль архив компании «Ростелеком»

В Рождество, выступая партнером Алтайской резиденции Деда Мороза, «Ростелеком» разыграл на уличном празднике среди барнаульцев смартфон. Провайдер цифровых решений предлагает все больше услуг, которыми можно управлять с мобильного телефона. В декабре 2018 года компания реализовала в Барнауле пилотный проект по внедрению услуги «Умный домофон». Возможность открывать подъездную дверь в жилой дом с помощью мобильного приложения или обычного стационарного телефона получили владельцы квартир нового дома по адресу: ул. Чернышевского, 186.

«Ростелеком» в Алтайском крае взял новогодние праздники под контроль архив компании «Ростелеком»

*Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Услуга работает на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с.

**Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.