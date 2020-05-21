Рожающую омичку не пустили в роддом из-за нового регламента

Жительнице Омска пришлось экстренно ехать в другое медучреждение, чтобы родить ребенка, поскольку в «своем роддоме» отказались принимать, пишет Om1.ru .

Девушка по имени Софья рассказала в своем Instagram о вынужденных приключениях и стрессе, который она пережила. Правда, после разгоревшегося скандала омичка, судя по всему, удалила свой аккаунт.

Сибирячка планировала рожать в омском роддоме № 6. Когда начались схватки, муж привез ее в приемное отделение, где всем роженицам измерили температуру — у Софьи градусник показал 37,4.

Еще у двух девушек температура также была выше нормы. Всем сказали, что их не примут, и предложили поехать в роддом № 4, перепрофилированный для рожениц с симптомами ОРВИ и коронавируса.

Примечательно, что в другой роддом отправляли даже женщину, у которой уже отошли воды. Но, как уточняется, за эту роженицу вступился врач скорой помощи и ее оставили.

Софье, которая чувствовала себя относительно хорошо, пришлось ехать в ближайший роддом в областной клинической больнице.

«Слезы лились рекой от ощущения беспомощности и беззащитности от этого бреда, который придумали люди „сверху“, которым плевать на меня, обычную женщину. А я просто хотела родить здорового ребенка», — написала девушка.

В областной больнице девушку приняли сразу, там она и родила. Молодая мать уверена, что температура была выше нормы из-за схваток и жаркой погоды. Она также отметила, что в роддоме, где ей отказали, медперсонал использовал «застаревшие методы общения и даже запугивание».

Женщина и новорожденный. СС0.

Как сообщает NGS55, факт отказа в роддоме подтвердили, разъяснив, что действовали по регламенту.

«Мы никогда никому не отказываем в помощи, но по действующему распоряжению всех рожениц с температурой переводим в роддом № 4. Иначе в конце-концов будем вынуждены закрывать роддом — начнется заражение среди других рожениц. Мы измеряем температуру ртутными градусниками, которые не дают искажений. Следовательно, ошибки быть не может», — пояснил главврач.

Инцидент прокомментировала также министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

«Выгонять беременную, отказывать в помощи, повышать голос — это недопустимо. Я приношу искренние извинения всем мамам, которым в такой волнительный и радостный момент жизни пришлось столкнуться с недопониманием. Но проникновение коронавируса вряд ли обрадует тех, кто находится в стенах учреждения. Хочу всех заверить, мы объективно разобрались в ситуации, еще раз обсудили алгоритмы оказания помощи в условиях коронавируса, маршрутизацию пациенток с признаками простуды — сегодня у нас роженицы с симптомами ОРВИ действительно, получают помощь в роддоме № 4, но, конечно, одной повышенной температуры недостаточно», — отметила Солдатова.

По мнению же Софьи, «проблема нашей медицины не только в приказах, законах и так далее, но и в том, что на местах эти распоряжения выполняются со стабильной абсурдностью».