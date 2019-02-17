С Байконура перестанут запускать российские космические аппараты

В 2019 году состоится последний запуск космических аппаратов Министерства обороны России с космодрома Байконур. Об этом в эфире радиостанции « Эхо Москвы » сообщил первый замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов.

Игорь Морозов,

первый замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил РФ:

В этом году предстоит один запуск с космодрома Байконур военного космического аппарата. После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк.

Космодром Байконур — крупнейший в мире, занимает площадь 6,7 тыс км. Первый запуск с него был осуществлен в 1957 году. Отсюда запустили первый искусственный спутник Земли и полетел в космос Юрий Гагарин.

Последний запуск с Байконура, который хорошо «почувствовали» на себе жители Алтая, произошел 21 декабря 2018 года, когда стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М», которая вывела на орбиту военный спутник. Ракета прошла над территорией Республики Алтай. Как писали читатели «Новостей Горного Алтая», в Чемальском районе был слышен сильный грохот.