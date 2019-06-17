S7 оштрафовали за «баню» в салоне самолета, в котором из Новосибирска летела группа «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург. В самолете сломалась система кондиционирования, в результате некоторым пассажирам стало плохо.

«Вопреки установленным законом требованиям во время указанной воздушной перевозки температура воздуха в салоне самолета Embraer 170 находилась в зоне повышенных значений», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что самолет с неисправным датчиком температуры совершил и обратный рейс в Новосибирск.



В транспортной прокуратуре подчеркнули, что экипаж не смог принять необходимые меры, так как не обладал информацией об особенностях работы датчика.

Напомним, инцидент произошел 2 декабря 2018 года. На протяжении всего полета на борту Embraer 170 наблюдались проблемы с системой кондиционирования. Температура воздуха в салоне либо повышалась до плюс 45−50 градусов, либо резко понижалась, сообщили пассажиры.

На борту летела группа «Чайф», музыканты возвращались в Екатеринбург с юбилейного тура.

Солиcт рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что как только они сели в самолет, из вентиляции начал дуть горячий воздух.

«Я прикладывал руку наверх, мне кажется, что обжигало руку. Наверное, градусов 45−50 было. Самолет начал моментально нагреваться. Это прямо такая баня. Люди начали возмущаться. Так как мы сидели ближе, то мнение народа пытались донести до бедных этих стюардесс. Но они сказали, что все нормально», — прокомментировал ситуацию «Пятому каналу» артист.

Индицент произошел еще 2 декабря 2018 года.