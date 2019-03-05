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Жизнь

С помощью миноискателя в Антарктиде нашли 36 метеоритов

Британская экспедиция отправилась в Антарктиду с миноискателями. Приборы помогли ученым найти 36 железных метеоритов.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Во время поиска миноискатели закрепляли позади снегохода. Среди 36 найденных метеоритов некоторые достигают размера дыни.

На следующий год запланирован полномасштабный поиск метеоритов, пишет polit.ru.

На поверхности

С 1970-х годов приблизительно две трети найденных метеоритов дает ученым Антарктида. На этом материке их легко обнаружить на поверхности льда.

Но было замечено, что по сравнению с другими материками в Антарктиде обнаруживается очень мало железных метеоритов (0,5% всех находок против 5% на других континентах). Исследователи нашли объяснение этому феномену.

Просто железные метеориты сильно разогреваются под дневными лучами Солнца. В результате разогрева в течение долгого полярного дня металлические «гости из космоса» плавят лед под собой и погружаются в его толщу. В конце концов, они оказываются на глубине 50−100 сантиметров.

Метеоритный слой

Исследователи предположили, что во льдах Антарктиды имеется богатый «метеоритный слой» с историей в несколько веков.

Вулкан

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Антарктиде самый мощный и самый опасный вулкан на Земле.

По данным ученых, под 2-километровым слоем льда находится самый крупный вулканический регион на Земле с самом плотной концентрацией вулканов. Его нашли при помощи наземной техники и авиарадаров.

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