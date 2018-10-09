«С ручным медвежонком»: Сергей Шубенков поделился снимками прогулки с сыном

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с прогулки со своим маленьким сыном.

На снимках Сергей Шубенков держит своего сына на руках. Ребенок одет в комбинезон, похожий на медвежонка.

Под фотографиями спортсмен написал, что «прогулялся с ручным медвежонком».

Altapress.ru писал, что Сергей и его супруга Анна впервые стали родителями 24 мая этого года. Сына назвали Ярославом. Вес малыша был 3 килограмма 230 граммов, рост — 52 сантиметра. В столь ответственный момент спортсмена в Барнауле не было. Он вместе с тренером Сергеем Клевцовым находился в Юджине (США), где выступал на третьем этапе «Бриллиантовой лиги».

Напомним, 4 октября Сергею Шубенкову исполнилось 28 лет. На день рождения ему подарили «бриллиантовый» торт

Справка

Сергей Шубенков — заслуженный мастер спорта России и чемпион Европы 2012, 2013, 2014 годов. Недавно он получил свой второй Бриллиантовый Трофей, выиграв финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами. А в начале сентября он стал первым на международном турнире по лёгкой атлетике среди команд четырех континентов.