В барнаульском парке «Изумрудный» собрали больше ста мешков мусора

На территории барнаульского парка «Изумрудный» собрали более ста мешков бытового мусора, сообщает пресс-служба мэрии.

В Барнауле стартовал традиционный месячник весенней санитарной очистки и благоустройства. Первая экологическая акция прошла в парке «Изумрудный». 25 студентов технического вуза и 15 дворников управляющих компаний Октябрьского района убрали центральную аллею, собрали ветки и бытовой мусор.

В течение месяца городские власти организуют несколько акций по благоустройству территории парка.

Напомним, в апреле в Барнауле проведут несколько санитарных дней. Общегородской субботник состоится 19 апреля. В период с 18 по 25 апреля городской полигон твердых бытовых отходов будет принимать санитарный мусор бесплатно.

Ранее altapress.ru писал, что больше 50 компаний готовы вкладываться в возрождение барнаульского парка «Изумрудный», а обращение к мэру и губернатору о его судьбе подписали 500 горожан. Однако городские чиновники просили активистов дождаться проекта парка и появления нового «хозяина» территории.

Напомним, ущерб от вырубки деревьев на территории парка составил 15 млн рублей. Арендатора парка «Изумрудный» обвинили в незаконной рубке 560 деревьев.