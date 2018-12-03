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Жизнь
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«Самолетное» фото простой пассажирки Меркель стало вирусным

Испанец Агустин Агуэро, летевший одним рейсом авиакомпании Iberia c немецким канцлером Ангелой Меркель, незаметно сфотографировал политика. Снимок стал стремительно распространяться по сети.

Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года.
Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года.
kremlin.ru

Испанец уже получил немало благодарных откликов от граждан ФРГ, гордящихся скромностью своего лидера.

«Крутая у нас канцлер — без театральности и показухи! Она лучше всех представляет нас, немцев, среди всех этих клоунов в международном политическом цирке», — комментируют фото.

Меркель пришлось сесть на обычный самолет, после того как правительственный сломался прямо в небе, пишет «Росбалт». Канцлер опоздала на саммит G20 в Аргентине и из-за подбора другого воздушного судна.

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