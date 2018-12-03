«Самолетное» фото простой пассажирки Меркель стало вирусным

Испанец уже получил немало благодарных откликов от граждан ФРГ, гордящихся скромностью своего лидера.
«Крутая у нас канцлер — без театральности и показухи! Она лучше всех представляет нас, немцев, среди всех этих клоунов в международном политическом цирке», — комментируют фото.
Y la última, ya que veo les interesó. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR— Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.
Меркель пришлось сесть на обычный самолет, после того как правительственный сломался прямо в небе, пишет «Росбалт». Канцлер опоздала на саммит G20 в Аргентине и из-за подбора другого воздушного судна.