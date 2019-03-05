Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 марта -6°C
427

Санаторий «Россия» признан лучшим медицинским отелем

25 февраля стали известны результаты значимой для всей туристической отрасли России премии Russian Hospitality Awards. В номинации ЛУЧШИЙ MEDICAL ОТЕЛЬ / BEST MEDICAL HOTEL 2018 победителем стал санаторий «Россия», расположенный на курорте Белокуриха.

Санаторий «Россия» признан лучшим медицинским отелем!
Санаторий «Россия» признан лучшим медицинским отелем!
Архив санаторно-курортного комплекса «Россия»

Масштабность премии — впечатляющая! Было принято 660 заявок из 101 города РФ на участие в 24 номинациях.

Отметим, что проект Russian Hospitality Awards некоммерческий, участники не оплачивали никаких взносов, судейство было полностью независимым и объективным, а шансы на победу — абсолютно равными. Оценка конкурсантов проводилась коллегией жюри и пользователями booking.com и trustyou.com.

Оценка проводилась в несколько этапов по множеству параметров. Контролировал объективность оценивания номинантов независимый наблюдатель Премии — международная компания «Делойт».

Санаторий «Россия» признан лучшим медицинским отелем!
Санаторий «Россия» признан лучшим медицинским отелем!
Архив санаторно-курортного комплекса «Россия»

Отели, заявившие себя в номинации ЛУЧШИЙ MEDICAL ОТЕЛЬ / BEST MEDICAL HOTEL должны были подтвердить свою состоятельность по многим параметрам, среди которых уровень размещения, лечения, питания, расположение отеля, комфорт и безопасность различных категорий гостей, разнообразие услуг.

Санаторий «Россия» доказал, что соответствует высокому званию Лучшего медицинского отеля страны.

Санаторий «Россия»

Адрес: Курорт Белокуриха, ул. Славского, 34.

Телефон: 8−800−250−3770

Сайт: www.sanrussia.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

  • Реклама
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость