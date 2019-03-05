25 февраля стали известны результаты значимой для всей туристической отрасли России премии Russian Hospitality Awards. В номинации ЛУЧШИЙ MEDICAL ОТЕЛЬ / BEST MEDICAL HOTEL 2018 победителем стал санаторий «Россия» , расположенный на курорте Белокуриха.

Масштабность премии — впечатляющая! Было принято 660 заявок из 101 города РФ на участие в 24 номинациях.

Отметим, что проект Russian Hospitality Awards некоммерческий, участники не оплачивали никаких взносов, судейство было полностью независимым и объективным, а шансы на победу — абсолютно равными. Оценка конкурсантов проводилась коллегией жюри и пользователями booking.com и trustyou.com.

Оценка проводилась в несколько этапов по множеству параметров. Контролировал объективность оценивания номинантов независимый наблюдатель Премии — международная компания «Делойт».

Санаторий «Россия» признан лучшим медицинским отелем! Архив санаторно-курортного комплекса «Россия»

Отели, заявившие себя в номинации ЛУЧШИЙ MEDICAL ОТЕЛЬ / BEST MEDICAL HOTEL должны были подтвердить свою состоятельность по многим параметрам, среди которых уровень размещения, лечения, питания, расположение отеля, комфорт и безопасность различных категорий гостей, разнообразие услуг.

Санаторий «Россия» доказал, что соответствует высокому званию Лучшего медицинского отеля страны.