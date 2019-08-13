СберСервис будет обслуживать офисную технику банка «Открытие»

У нас большой опыт обслуживания печатной техники и знание банковской специфики. Тем не менее, этот контракт для нас знаковый. На сегодняшний день — это наш самый крупный внешний контракт по услуге покопийной печати. Наши партнеры смогут на деле оценить единые стандарты качества, оперативность обслуживания и коммерческую выгоду услуги.