Жена эмира Дубая сбежала в «секретное место» с миллионами долларов

Принцесса Хая — жена премьера ОАЭ и правителя Дубая Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума — сбежала из страны. С собой она забрала детей и «прихватила» 39 млн долларов.

Сейчас Хая аль-Хуссейн находится в Лондоне в секретном месте, пишет издание The Daily Beast. С ней — 7-летний сын и 11-летняя дочь. Принцесса просит о разводе.

Международный скандал

Сначала принцесса приехала в Германию и попросила убежища там. Однако власти отказали, сославшись на то, что ее приезд вызвал кризис в дипломатических отношениях между двумя странами, пишет Daily Mail.

Тем не менее арабские СМИ предполагают, что перебраться в Германию Хае помогал немецкий дипломат. По другим данным, это был ее друг, бывший французский шпион. Официальный Берлин отказал не только принцессе в убежище, но и самому шейху в выдаче его супруги.

Аль-Мактум специально для этого приезжал в Германию.

Шейх и младшая жена

Шейху 68 лет. У него более 20 детей. Супруге — 45 лет, она считается шестой, младшей женой. Хая — дочь покойного короля Иордании Хусейна и сводная сестра нынешнего главы королевства, закончила Оксфорд.

Принцессу не видели на публике с 20 мая. Ее социальные сети не обновлялись с февраля. Аль-Хуссейн, большая поклонница конного спорта, в конце июня не появилась даже на Королевских скачках в Аскоте, которые постоянно посещала вместе с мужем.

Мнение эксперта

Впрочем, шейх мог сам отказаться от супруги, пишет bfm.ru.

Сергей Серёгичев,

эксперт Института Ближнего Востока:

Тут очень интересно — как удалось убежать, потому что там достаточно серьезная охрана. Такие люди, которые на виду, есть их портреты, фотографии, биометрика. В привилегированном списке. Значит, им дали уехать, попросту говоря. А в Лондоне это она зря поселилась. Вот это была ошибка! Вот Лондон точно не будет ссориться с ОАЭ. Если уж кто и может поссориться — так это только Трамп. И надо было в США перебираться.

Причина побега

Причиной побега стала угроза безопасности. Хая подверглась критике после того, как она раскрыла историю дочери аль-Мактума Латифы. Та дважды пыталась сбежать от отца, но ее возвращали на родину.

После первого побега Латифу поместили в тюрьму, во второй раз она оказалась в психиатрической клинике. Латифа жаловалась на жестокое обращение. Она рассказывала, что после первого побега, когда ее поймали на яхте в Индийском океане и вернули на родину, ее никуда не выпускали и держали в наркотическом состоянии.

До этого из страны уехала еще одна дочь.

Доподлинно причины побегов неизвестны. Арабские королевские семьи закрыты и предпочитают на раскрывать то, что происходит в стенах дворцов.

Риски для шейха

Скандал с нынешним побегом повлечет репутационные риски для семьи шейха.

Владимир Фитин,

руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований:

Конечно, это удар по имиджу, по репутации! Ну, произошло. Через какое-то время об этом забудут. Я думаю, что это исключительный случай. У них и так упорядочена жизнь, и никогда она особенно на поверхности не видна. Я не думаю, что это станет каким-то прецедентом, требующим усиления контроля за семьями, и особенно за <…> многочисленными женами.

Скорее всего, шейх не будет добиваться возвращения супруги и одобрит развод, пишет The Daily Beast. Это может означать ослабление господства бин Рашида в Дубае и может обеспечить передачу власти молодому наследному принцу, который, как пишет издание, может оживить жизнь Эмиратов, экономика которых начала тормозить.