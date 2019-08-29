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Жизнь

Счастливица из Алтайского края выиграла в лотерею 1,4 млн рублей

Рукодельница из Алтайского края выиграла в лотерею и решила заняться бизнесом, сообщили в пресс-службе «Столото». Женщина уже определилась, на что потратит 1,4 млн рублей выигрыша.

Лотерея.
Лотерея.
unsplash.com

Елена Гец стала обладательницей квартиры. Ей повезло в 347-м тираже «Жилищной лотереи». Счастливый билет она купила в почтовом отделении. Розыгрыш тиража смотрел ее муж.

«Он мне сказал, что пропустил одно число. Я тут же ответила: „Завтра поедем на почту и проверим“. Так и поступили. Там нас несказанно обрадовали. Теперь уже весь район знает, что мы выиграли. Все нас поздравляют», — поделилась победительница.

Она решила забрать приз деньгами и купить квартиру в Барнауле для сына, которому скоро поступать в вуз.

Женщина из Алтайского края выиграла в лотерею 1,4 млн рублей
Женщина из Алтайского края выиграла в лотерею 1,4 млн рублей
пресс-служба «Столото»

Также часть средств женщина хочет потратить на собственный бизнес. Она планирует открыть салон по оформлению праздников. Сейчас рукодельница создает огромные декоративные цветы и сдает их в аренду.

Ранее слесарь из Барнаула решил сделать своей жене необычный подарок и купил целый букет лотерейных билетов. В результате семья выиграла двухкомнатную квартиру стоимостью 3 млн рублей.

В 2018 году дальнобойщик из Барнаула выиграл 232 млн рублей.

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