Счастливица из Алтайского края выиграла в лотерею 1,4 млн рублей

Елена Гец стала обладательницей квартиры. Ей повезло в 347-м тираже «Жилищной лотереи». Счастливый билет она купила в почтовом отделении. Розыгрыш тиража смотрел ее муж.
«Он мне сказал, что пропустил одно число. Я тут же ответила: „Завтра поедем на почту и проверим“. Так и поступили. Там нас несказанно обрадовали. Теперь уже весь район знает, что мы выиграли. Все нас поздравляют», — поделилась победительница.
Она решила забрать приз деньгами и купить квартиру в Барнауле для сына, которому скоро поступать в вуз.
Также часть средств женщина хочет потратить на собственный бизнес. Она планирует открыть салон по оформлению праздников. Сейчас рукодельница создает огромные декоративные цветы и сдает их в аренду.
Ранее слесарь из Барнаула решил сделать своей жене необычный подарок и купил целый букет лотерейных билетов. В результате семья выиграла двухкомнатную квартиру стоимостью 3 млн рублей.
В 2018 году дальнобойщик из Барнаула выиграл 232 млн рублей.