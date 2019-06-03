Счетная палата нашла массу нарушений в сфере здравоохранения

Главное из них заключается в невыполнении 50 регионами из 85 показателя средней заработной платы у среднего и младшего персонала медицинских работников. А это невыполнение одного из майских Указов Президента России.

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Как сообщает 3 июня пресс-служба Счетной палаты, ее сотрудники проверили исполнение бюджета за 2018 год в Минздраве РФ, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, ФМБА России, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре.

По итогам проверки у всех главных распорядителей бюджета, за исключение Росздравнадзора, отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе: в Минздраве — 68,9%, Роспотребнадзоре — 39,9%, Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) — 32,4%.

В частности, не обеспечено завершение работ и ввод в эксплуатацию 4 из 12 объектов капитального строительства. ФМБА так и не ввел в эксплуатацию Высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде.

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора не завершил реконструкцию экспериментально-биологической лаборатории.

Проверка также показала, что Минздрав не обеспечил достижение целевых значений по трем из 5 показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения»: ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи.

Отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и освидетельствования ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения.

Также для всех объектов проверки характерны нарушения в сфере закупок, а именно: несоблюдение требований к содержанию документации и размеру закупок у субъектов малого предпринимательства, нарушения сроков заключения контрактов и размещения документации на сайте.