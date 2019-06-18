Подозреваемых в убийстве барнаульца Михаила Седова будут судить присяжные

Обвиняемых в убийстве барнаульца Михаила Седова будут судить присяжные заседатели. Судьбу двух 21-летних парней решат 8 человек — люди разных возрастов и гражданских профессий, сообщили altapress.ru в пресс-службе краевого суда.

Среди присяжных будет старшина, который сможет задавать вопросы судье и подводить итоги голосования. Первое заседание состоится 20 июня в Алтайском краевом суде — из-за тяжести преступлений дело не стали передавать в районный суд. Парням грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет за разбой с применением насилия и убийство группой лиц, сопряженное с разбоем.

Напомним, 38-летний Михаил Седов пропал вечером 2 октября 2018 года. Как выяснилось позднее, в тот день двое обвиняемых пришли в гаражно-строительный кооператив на улице Малахова, где высматривали дорогостоящий автомобиль, чтобы угнать его и продать. Заметив подходящую им Subaru Trebeca, злоумышленники несколько раз ударили монтажками ее владельца — Михаила Седова.

После этого обвиняемые затолкали мужчину в багажник его же машины и вывезли в район озера Пионерское, где нанесли ему не менее пяти ножевых ранений. От травм он скончался на месте происшествия. Обвиняемые бросили тело потерпевшего в лесу и, забрав у него наличные, скрылись.

Пропавший Михаил Седов. Фото предоставлено супругой пропавшего

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. К поискам Михаила Седова привлекли не только сотрудников правоохранительных органов, но и граждан. Добровольцы, близкие и знакомые мужчины прочесывали Власиху, старое и новое кладбища, район ТЭЦ-3 и озера.

Тело Седова с признаками насильственной смерти нашли 5 октября в районе Пионерского озера. Его похоронили 7 октября на Михайловском кладбище.

24 октября обвиняемых в убийстве Михаила Седова задержали и заключили под стражу. Как сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю, обвиняемые вину не признали. Но у следствия собралось достаточно доказательств их вины, поэтому уголовное дело направили в суд.