Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
317

Сергей Дугин организовал профилактику взрывов газа в Барнауле

Глава Барнаула Сергей Дугин поручил комитету жилищно-коммунального хозяйства провести работу по профилактике взрывов бытового газа, сообщает официальный сайт города.

Сергей Дугин в новогоднем видеообращении.
Сергей Дугин в новогоднем видеообращении.
Скриншот видео youtube-канала "Город Барнаул"

Районным администрациям предстоит разъяснить населению правила и нормы безопасной эксплуатации газового оборудования в жилье.

Руководители управляющих организаций должны разъяснить жителями многоквартирных домов о том, что нужно заключать договоры на техобслуживание оборудования (документами не располагают около четверти квартир, где используют сжиженный газ). А также барнаульцам нужно пускать проверяющих в квартиры для своевременных профилактических работ.

Ресурсоснабжающим организациям рекомендуют организовать взаимодействие с представителями жилищных управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в вопросах профилактической работы.

Сергей Дугин организовал профилактику взрывов газа после ряда трагических случаев, произошедших в стране в последнее время.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость