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Жизнь

Сергей Шнуров решил сменить Instagram на Telegram из-за блокировки стихов

Российский шоумен и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о своем уходе из Instagram по причине блокировок его стихотворений. Поэт собирается публиковать свои матерные посты в Telegram.

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров.
instagram.com/shnurovs

Для своих подписчиков Шнуров записал видеообращение со следующим текстом:

«В последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки. Не знаю, то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам, поэтому я решил переехать в Telegram. В Telegram меня зовут Шнуровик. Вот так. Ссылка в профиле. Подписывайтесь, если хотите почитать говнопоэзию».

Шоумен не уточнил, уходил ли он из Instagram совсем, или будет вести аккаунт, но без матерных стихов. В Telegram на аккаунт «Шнуровик» подписалось уже более 60 тыс. человек. Помимо него появилось несколько аккаунтов с тем же названием.

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