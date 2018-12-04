«Шахтер Пьеха, утренний Ургант»: какие пенсии получают звезды российского шоу-бизнеса

Российские певцы, актеры и телеведущие раскрыли размеры своих пенсий. В частности, Владимир Винокур получает 10 тысяч рублей и переводит их на благотворительность, а «Примадонна российской эстрады» Алла Пугачева — 17 тысяч.

«Главная сваха» страны Роза Сябитова рассказала о 14 тысячах в месяц, сообщает StarHit.

«Лежу в гробу»

«Когда я людям говорю, что вышла на пенсию, они делают такое лицо, как будто бы я сказала, что лежу в гробу. Нужно бояться бедной старости, а не пенсии», — поделилась она.

Сябитова готовилась к пенсии еще с первой зарплаты: «Создавала ресурсы — выходила замуж, рожала детей, воспитывала их, инвестировала в их образование, начала строить дома, расширяю количество родственников. И стала звездой для того, чтобы побольше денег заработать».

По словам Максима Галкина, у Пугачевой пенсия изначально была две тысячи рублей, а у певца Валерия Леонтьева — 10 тысяч, пишет ura.ru.

Размер пенсии актера Александра Панкратова-Черного составляет сегодня 13 тысяч рублей, Михаила Боярского — 20 тысяч рублей, которых, по его словам, ему хватает на скромную жизнь. «Хуторянка» София Ротару получает 35 тысяч рублей.

Белорусский «фламинго»

Бессменная исполнительница хита «Розовый фламинго» Алена Свиридова, по ее признанию, получает 41 тысячу рублей, пишет teleprogramma.pro. Звезда отметила, что размер выплат не существенно влияет на ее финансовое положение. Она даже сравнила свою пенсию со стипендией. Учитывая. что певица гражданство России получила только в 2003 году (до этого была гражданкой Белоруссии), можно смело сказать, что Алена «жирует» — по сравнению с другими артистами.

Шахтер Пьеха

Ветеран сцены Эдита Пьеха получает сразу две пенсии — артистическую в 17 тысяч рублей и шахтёрскую — 25 тысяч рублей.

«В своё время губернатор Кузбасса Аман Тулеев присвоил мне титул „Почётный шахтёр“. Этот титул приняла с гордостью, ведь у меня биография шахтёрская — родители и брат работали на шахтах. Вот в память о них меня и наградили шахтерской пенсией», — рассказывает Эдита Пьеха.

«Дожила» до понедельника

Звезда фильма «Доживем до понедельника», заслуженная артистка РСФСР Ирина Печеркникова говорит, что не может позволить себе нужных лекарств и хороших продуктов.

«Моя пенсия со всеми выплатами составляет около 15 тысяч. Социальная карта москвича в деревне в Ярославской области не работает. Питаюсь в основном тем, что выращиваю на огороде. Был бы здорова обязательно пошла бы работать», —рассказала артистка.

«Утренний Ургант»

Андрей Ургант, отец известного шоумена, в настоящее время является постоянным участником утренней субботней программы «Пятеро на одного» на канале «Россия-1». В одной из передач разыгрывалось 80 тысяч рублей, и известный актер заявил, что это хороший куш — его пенсия за полгода.