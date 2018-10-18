Школа искусств и эстетического воспитания «Нагорная» открылась в октябре в Барнауле

Сегодня в школе искусств и эстетического воспитания «Нагорная» ведутся занятия по изобразительному искусству, актерскому мастерству, китайскому языку. Проводятся открытые мастер-классы по искусству и музыке.
На занятия в группах ведется набор взрослых и детей от трех лет.
Для детей в возрасте от трех до пяти лет в «Нагорной» разработана специальная программа комплексного эстетического развития. Занимаясь по ней, ребята шаг за шагом открывают для себя мир искусства, знакомясь с разными видами творчества и пробуя себя в музыке, литературе, театре и рисунке.
Занятия в школе проходят в мини-группах, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику.
Программы всех направлений школы: рисунка, актерского мастерства, иностранных языков — построены на базе программ академической школы.
Все преподаватели — профессиональные педагоги, работающие по авторским методикам.
Узнать подробности, расписание занятий, стоимость курсов и записаться на обучение можно по телефону 8−963−578−11−78.
На сайте nagornayart.com
Или в инстаграме: @nagornayart