Школа искусств и эстетического воспитания «Нагорная» открылась в октябре в Барнауле

«Нагорная» начала свою работу по адресу ул. Аванесова, 30 в здании, построенном в 1885 году. Именно в этом здании когда-то располагалась первая в Барнауле общая школа для мальчиков и девочек, а позднее — художественная школа .

Сегодня в школе искусств и эстетического воспитания «Нагорная» ведутся занятия по изобразительному искусству, актерскому мастерству, китайскому языку. Проводятся открытые мастер-классы по искусству и музыке.

На занятия в группах ведется набор взрослых и детей от трех лет.

Для детей в возрасте от трех до пяти лет в «Нагорной» разработана специальная программа комплексного эстетического развития. Занимаясь по ней, ребята шаг за шагом открывают для себя мир искусства, знакомясь с разными видами творчества и пробуя себя в музыке, литературе, театре и рисунке.

Занятия в школе проходят в мини-группах, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику.

Программы всех направлений школы: рисунка, актерского мастерства, иностранных языков — построены на базе программ академической школы.

Все преподаватели — профессиональные педагоги, работающие по авторским методикам.

Узнать подробности, расписание занятий, стоимость курсов и записаться на обучение можно по телефону 8−963−578−11−78.

На сайте nagornayart.com

Или в инстаграме: @nagornayart