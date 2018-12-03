Шнуров едко ответил в стихах Пригожину, который оскорбил фанатов «Ленинграда»

Ранее в интервью радиостанции «Говорит Москва» Иосиф Пригожин раскритиковал то, что Шнуров в своих песнях матерится. Продюсер высказался и о поклонниках «Ленинграда», кричащих неприличные слова вслед за музыкантом.
Шнуров в ответ иронично «извинился» перед Пригожиным:
«По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию», — написал Шнуров.
2 декабря Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме стих про передачу здания барнаульского планетария в пользование РПЦ. Певец отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.