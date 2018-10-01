Сибирская сакура и огоньки спутали осень с весной и зацвели на Алтае

Эти растения обычно цветут в Горном Алтае в мае, но четвертый год подряд повторное цветение происходит и осенью, пишут «Новости Горного Алтая».
2017 году маральник на Алтае зацветал несколько раз: не только весной, но также летом и осенью. Так же было в 2015-м и в 2016-м. Это случается от того, что после холодов опять наступают теплые дни и природа как бы сама себя обманывает.
В ботанике такое явление называют ремонтанностью — способностью растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода.
Цветки при повторном цветении мельче. Тем не менее, цветение маральника осенью — на фоне всеобщего увядания — выглядит изумительно. И является хорошей приметой.