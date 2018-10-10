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10 октября
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Жизнь
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Сибирячка благодаря телешоу нашла свою мать, но разочаровалась в ней

28-летняя Майя Хаскина из Новосибирска приняла участие в новом шоу телеканала «Пятница!» и встретила свою мать, которая бросила её в детстве. Однако эта встреча разочаровала девушку, пишет НГС-Новости.

Майя Хаскина из Новосибирска.
Майя Хаскина из Новосибирска.

Майю Хаскину пригласили в новое телешоу «Зов крови». Когда Майе было 8 лет, её мама оставила дочь в Сибири, а сама покинула страну, отправившись в Украину. «Я помню момент отъезда. Мне было 8 лет, это стоит такой картинкой всегда перед глазами: вокзал, поезд уже тронулся, я на эмоциях в слезах побежала за этим поездом», — рассказывает девушка. Сперва мама писала ей письма, но потом вообще прекратила общение. Девочку воспитывала бабушка, а когда ей исполнилось 13 лет, бабушка ослепла, и Майе пришлось зарабатывать самой на жизнь.

На «Пятнице!» девушка нашла сестру матери, и родная тётя рассказала ей, где живёт и работает её мать. Майя рискнула и поехала на встречу, но она разочаровала её. «После вчерашней встречи с тётей, где мне захотелось обнять совершеннейшего человека, здесь мне почему-то не хотелось обнять. Я представляла её такой, но в глубине души надеялась, что она похорошела — более свежая, более счастливая, но понимаю, что это абсолютно несчастный человек», — поделилась Майя.

Её мать объяснила, что в 90-х потеряла квартиру и надеялась, что сможет устроить жизнь и вернуть дочь. Но так и не получилось.

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