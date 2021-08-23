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Жизнь

Сибирячка получила «Ладу» за самый огромный помидор в истории 280-летнего города

Жительница Красноярского края Наталья Щербинина вырастила самый большой помидор и выиграла автомобиль Lada Granta, сообщает мэрия Минусинска.

Жительница Минусинска, вырастившая самый большой помидор, получила автомобиль Lada Granta.
Жительница Минусинска, вырастившая самый большой помидор, получила автомобиль Lada Granta.
кадр из видео.

Конкурс «Минусинский помидор» проводят ежегодно в нескольких номинациях: «Минусинский чемпион», «Помидорная плантация» и «Самый урожайный куст».

В 2021 году участниками конкурса стали 58 огородников.

«Самым крупным томатом в истории города и абсолютным рекордсменом стал плод весом 2270 грамм сорта „Минусинский крупный“», — сообщили в мэрии.

Главным призом стал автомобиль Lada Granta, который торжественно вручили блогеру-садоводу.

«Своего чемпиона отслеживаем сразу. Его на кустике видно — какой у него потенциал, как он развивается. Следим за помидорчиком с самых-самых детских его лет, когда он еще ребеночек. Потом он уже переходит, так скажем, во взрослую ступень — юноша. А потом мы уже смотрим, что у него действительно есть огромный вес», — рассказала победительница, как находит чемпиона.

Сибирячка отметила, что за помидором-фаворитом следит как за ребенком, а когда его срывают с куста — это «принять роды».

В 2020 году победитель конкурса тоже получил автомобиль Lada Granta — за помидор сорта «Бычье сердце» весом 1832 грамма.

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