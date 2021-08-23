Сибирячка получила «Ладу» за самый огромный помидор в истории 280-летнего города

Конкурс «Минусинский помидор» проводят ежегодно в нескольких номинациях: «Минусинский чемпион», «Помидорная плантация» и «Самый урожайный куст».

В 2021 году участниками конкурса стали 58 огородников.

Главным призом стал автомобиль Lada Granta, который торжественно вручили блогеру-садоводу.

«Своего чемпиона отслеживаем сразу. Его на кустике видно — какой у него потенциал, как он развивается. Следим за помидорчиком с самых-самых детских его лет, когда он еще ребеночек. Потом он уже переходит, так скажем, во взрослую ступень — юноша. А потом мы уже смотрим, что у него действительно есть огромный вес», — рассказала победительница, как находит чемпиона.