Сибирячка-выдумщица сдала в ломбард украшение и побоялась рассказать мужу

Жительницу Томской области, побоявшуюся рассказать правду, обвинили в заведомо ложном доносе о преступлении, сообщает региональная прокуратура.

38-летняя жительница Стрежевого испытывала финансовые трудности, поэтому сдала в ломбард украшение.

«Супруг обнаружил пропажу ювелирного изделия и стал задавать вопросы. Женщина, желая предотвратить возможный конфликт, ответила, что ничего не знает о пропаже», — рассказали в ведомстве.

Чтобы подтвердить свою непричастность, обратилась в полицию с заявлением о хищении украшения.

Правоохранители выяснили, что женщина самостоятельно сдала ювелирное изделие в ломбард, поэтому прекрасно знала об отсутствии преступления.

Сибирячка признала вину и пояснила, что побоялась рассказать правду. Теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее жительница Алтая побоялась рассказать мужу про алко-вечеринку и обвинила незнакомца в изнасиловании.