Сибирячку обвинили в экстремизме после жалобы на школу, где травили ее сына

Жительницу Омска Наталью Граф вызвали в центр противодействия экстремизму из-за ее поста в Facebook с жалобой на школу, где травили ее сына Романа. На ситуацию обращает внимание сайт wonderzine.com.

По словам Натальи Граф, в ноябре 2018 года ее сын стал объектом травли со стороны директора и учителя гимназии № 62. На фоне постоянного стресса у мальчика развился невроз и тахикардия. Об инциденте сообщили «Такие дела».

После конфликта женщина опубликовала в сосетях пост, где были такие слова:

«Что в это время происходит в душе у четырнадцатилетнего подростка? Взять в руки ружьё или пойти и прыгнуть с крыши? Я не знаю, как его защитить, как его уберечь, у меня руки опускаются от бессилия»

По словам Натальи Граф, это стало поводом для заявления в центр противодействия экстремизму от некоего родительского комитета «Росток». Анонимные авторы жалобы посчитали, что в этой фразе мать «демонстрирует экстремистские наклонности». Кроме того, по мнению авторов заявления, женщина «распространяет ложную информацию о педагогах и гимназии» и «тем самым разжигает ненависть к определённой социальной группе в своих личных целях».

Ранее altapress.ru писал, что жительница Барнаула Мария Мотузная отсудила 100 тыс. рублей морального ущерба за уголовное преследование, связанное с репостами в соцсети «ВКонтакте».