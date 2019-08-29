Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 августа 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сибирячку обвинили в экстремизме после жалобы на школу, где травили ее сына

Жительницу Омска Наталью Граф вызвали в центр противодействия экстремизму из-за ее поста в Facebook с жалобой на школу, где травили ее сына Романа. На ситуацию обращает внимание сайт wonderzine.com.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

По словам Натальи Граф, в ноябре 2018 года ее сын стал объектом травли со стороны директора и учителя гимназии № 62. На фоне постоянного стресса у мальчика развился невроз и тахикардия. Об инциденте сообщили «Такие дела».

После конфликта женщина опубликовала в сосетях пост, где были такие слова:

«Что в это время происходит в душе у четырнадцатилетнего подростка? Взять в руки ружьё или пойти и прыгнуть с крыши? Я не знаю, как его защитить, как его уберечь, у меня руки опускаются от бессилия»

По словам Натальи Граф, это стало поводом для заявления в центр противодействия экстремизму от некоего родительского комитета «Росток». Анонимные авторы жалобы посчитали, что в этой фразе мать «демонстрирует экстремистские наклонности». Кроме того, по мнению авторов заявления, женщина «распространяет ложную информацию о педагогах и гимназии» и «тем самым разжигает ненависть к определённой социальной группе в своих личных целях».

Ранее altapress.ru писал, что жительница Барнаула Мария Мотузная отсудила 100 тыс. рублей морального ущерба за уголовное преследование, связанное с репостами в соцсети «ВКонтакте».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость