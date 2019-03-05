Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта в Алтайском крае

Погода 8 марта в Алтайском крае
ночью:
- -4…-9 градусов, местами по востоку и предгорьям до -15 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
- -3…+2 градусов, в предгорных районах до +8 градусов,
- местами в северных районах небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с, с усилением в северных районах до 14 м/с.
Погода 8 марта в Барнауле
ночью:
- -7…-9 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
- 0…+2 градуса,
- небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с.
Напомним, в 2019 году 8 марта выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут «длинные» выходные. Они продлятся с 8 по 10 марта, с пятницы по воскресенье. В понедельник, 11 марта выходим на работу.