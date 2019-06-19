Девушка выживает в Чернобыле с бутылкой водки в новой игре от скандального издателя из Барнаула

Издательство Dagestan Technology, которое развивает барнаулец Роман Лакруа, выпустило компьютерную игру по мотивам аварии на Чернобыльской АЭС. Компания специализируется на играх от независимых разработчиков (инди-игры) и прославилась на всю Россию своими псевдопатриотическими проектами.

Какой сюжет у игры про Чернобыль?

В игре Failed State («Несостоявшееся государство») главная героиня — девушка Соня — бродит по заброшенному городу, в котором 20 лет назад произошла авария на атомной станции. Она собирает провизию и разные полезные вещи, чтобы как-то выжить.

Потом Соня поедет на мотоцикле по окрестностям города в поисках продовольствия и других выживших, будет бороться с «ходячими мертвецами» — людьми, пострадавшими от радиации. В ее распоряжении только «мотоцикл, бутылка водки и жизнь» и это «дает ей преимущество над полчищами зараженных», говорится в описании проекта.

Главный конфликт в сюжете игры заключается в том, что здравомыслящая героиня вынуждена существовать в «мире теней», где «безрассудное самоуправство все-таки взяло верх».

Игра Failed State ( «Несостоявшееся государство») от издательства Dagestan Technology. vk.com/dagestantechnology

Есть ли связь между игрой и сериалом о Чернобыльской катастрофе?

Релиз игры состоится 19 июня. Интересно, что он почти совпал по времени с окончанием нашумевшего сериала «Чернобыль» компании HBO, который вызвал неоднозначные отзывы. Одни зрители пришли в восторг, а другие обвинили авторов в политизированности. Сериал продолжают анализировать и обсуждать спустя две недели после его завершения.

Роман Лакруа рассказал, что на этот раз произошло совпадение — тематика игры случайно попала в актуальную повестку. Работа над ней началась еще в 2015 году, когда о сериале никто не знал. Но зато сделать героиней девушку было осознанным решением — это отсылка в популярному сейчас феминизму.

Сколько стоила разработка игры?

Игра «Несостоявшееся государство» — дорогой проект. Инвестиции в ее разработку, по словам Лакруа, составили 300 тыс. долларов. Распространяется она на специализированной платформе для игроков и разработчиков Steam.

Игра Failed State ( «Несостоявшееся государство») от издательства Dagestan Technology. vk.com/dagestantechnology Игра Failed State ( «Несостоявшееся государство») от издательства Dagestan Technology. vk.com/dagestantechnology Игра Failed State ( «Несостоявшееся государство») от издательства Dagestan Technology. vk.com/dagestantechnology Игра Failed State ( «Несостоявшееся государство») от издательства Dagestan Technology. vk.com/dagestantechnology

Чем прославилось издательство Dagestan Technology

Актуальная повестка в тематике компьютерных игр — «фишка» Dagestan Technology. Например, они сделали проект, где главной героиней стала Диана Шурыгина — девушка, прославившаяся на всю страну после участия в программе «Пусть говорят!». Она заявила, что ее изнасиловали на вечеринке.

Героиня игры Crystal City напоминала прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая стала мемом в соцсетях.

Еще в одной игре издательства «герой, похожий на Путина» борется с рептилоидами (Reptilians Must Die). Самым хайповым проектом компании пока остается «Кровавый Кавказ» о приключениях дагестанца Шамиля в Москве. Он вышел в 2015 году во время войны на Украине.

В 2018 году Dagestan Technology сделало игру в поддержку жительницы Барнаула Марии Мотузной, которую судили за мемы в соцсетях. Она называется «Цифровое сопротивление». Издательство перечислило девушке 15% от продаж в первый месяц.