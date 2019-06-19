Девушка выживает в Чернобыле с бутылкой водки в новой игре от скандального издателя из Барнаула

Какой сюжет у игры про Чернобыль?
В игре Failed State («Несостоявшееся государство») главная героиня — девушка Соня — бродит по заброшенному городу, в котором 20 лет назад произошла авария на атомной станции. Она собирает провизию и разные полезные вещи, чтобы как-то выжить.
Потом Соня поедет на мотоцикле по окрестностям города в поисках продовольствия и других выживших, будет бороться с «ходячими мертвецами» — людьми, пострадавшими от радиации. В ее распоряжении только «мотоцикл, бутылка водки и жизнь» и это «дает ей преимущество над полчищами зараженных», говорится в описании проекта.
Главный конфликт в сюжете игры заключается в том, что здравомыслящая героиня вынуждена существовать в «мире теней», где «безрассудное самоуправство все-таки взяло верх».
Есть ли связь между игрой и сериалом о Чернобыльской катастрофе?
Релиз игры состоится 19 июня. Интересно, что он почти совпал по времени с окончанием нашумевшего сериала «Чернобыль» компании HBO, который вызвал неоднозначные отзывы. Одни зрители пришли в восторг, а другие обвинили авторов в политизированности. Сериал продолжают анализировать и обсуждать спустя две недели после его завершения.
Роман Лакруа рассказал, что на этот раз произошло совпадение — тематика игры случайно попала в актуальную повестку. Работа над ней началась еще в 2015 году, когда о сериале никто не знал. Но зато сделать героиней девушку было осознанным решением — это отсылка в популярному сейчас феминизму.
Сколько стоила разработка игры?
Игра «Несостоявшееся государство» — дорогой проект. Инвестиции в ее разработку, по словам Лакруа, составили 300 тыс. долларов. Распространяется она на специализированной платформе для игроков и разработчиков Steam.
Чем прославилось издательство Dagestan Technology
Актуальная повестка в тематике компьютерных игр — «фишка» Dagestan Technology. Например, они сделали проект, где главной героиней стала Диана Шурыгина — девушка, прославившаяся на всю страну после участия в программе «Пусть говорят!». Она заявила, что ее изнасиловали на вечеринке.
Героиня игры Crystal City напоминала прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая стала мемом в соцсетях.
Еще в одной игре издательства «герой, похожий на Путина» борется с рептилоидами (Reptilians Must Die). Самым хайповым проектом компании пока остается «Кровавый Кавказ» о приключениях дагестанца Шамиля в Москве. Он вышел в 2015 году во время войны на Украине.
В 2018 году Dagestan Technology сделало игру в поддержку жительницы Барнаула Марии Мотузной, которую судили за мемы в соцсетях. Она называется «Цифровое сопротивление». Издательство перечислило девушке 15% от продаж в первый месяц.