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Скажи по-рэперски: что за мем «спулае мулае» и почему все вокруг его говорят

В сети становится популярным мем «Спулае мулае». Это исковерканная фраза из песни рэпера XXXTENTACION «Moonlight»: вместо «Spotlight, ah, moonlight» русские пользователи услышали что-то вроде «спулае мулае нгпчк леле мулае».

Фрагмент из клипа XXXTENTACION на песню Moonlight
Фрагмент из клипа XXXTENTACION на песню Moonlight
Скрин с видео

Американского рэпера XXXTENTACION убили в июне. В сентябре 2018 года вышел его посмертный клип на песню «Moonlight».

Фразу «Spotlight, ah, moonlight» исполнитель проговаривает довольно неразборчиво, объясняет medialeaks.ru. Услышав «спулае мулае», русскоязычные пользователи уже не могли воспринимать это иначе.

Затем на сервисе «Ответы@Mail.Ru» именно по этой фразе искали трек XXXTENTACION.

В интернете разлетелись картинки со «спулае мулае». Оказалось, что выражение вписывается практически в любую ситуацию.

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