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Жизнь
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Скончался популярный актер киножурнала «Ералаш»

В возрасте 54 лет скончался Николай Румянцев, известный по своим детским ролям в киножурнале «Ералаш», пишет РБК.

Николай Румянцев.
Николай Румянцев.
кадр из журнала "Ералаш"

8 ноября Николай не вышел на работу в компанию «Санмаркет», где работал последние 3 года в сервисном центре по врезке гидромассажных ван. Работодатели связались с родственниками Румянцева и выяснили, что бывший актер умер.

Чем известен Николай Румянцев

В киножурнале «Ералаш» Румянцев сыграл несколько ярких ролей. Наибольшую популярность Румянцеву принес эпизод киножурнала «Чудное мгновение», вышедший на экраны в 1975 году. Румянцев перестал сниматься в киножурнале в 1981 году.

Также он сыграл эпизодическую роль в фильме «Весенняя олимпиада, или начальник хора» (1979) и главную роль в кинокартине «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» (1979).

Борис Грачевский,
создатель «Ералаша»:

Коля был удивительным мальчиком, с первого же сюжета он появился в «Ералаше» и обаял всех своим таким нестандартным лицом. Он был трудяга, у него было много ярких ролей, например, «Хамелеон в кедах», которого вся страна обожает.

Он не пошел в кино, но лет 20 назад мы с ним встретились, он тогда работал водителем, и он мне сказал: «Я не жалею, что не стал артистом, зато у меня было такое детство, которое не похоже ни на одно другое. Для меня это было очень ценно.

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