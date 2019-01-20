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Жизнь
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Скончался старейший мужчина на планете

В Японии 20 января скончался признанный старейшим мужчиной на земле Масадзо Нонака. Ему было 113 лет, сообщило агентство Kyodo News.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете

Книга рекордов Гиннесса признала японца старейшим жителем З​емли в апреле 2018 года. На тот момент ему было 112 лет. Большую часть жизни Масадзо провел в инвалидном кресле. Свое долголетие он объяснял любовью к сладкому и к купанию в горячих источниках.

​До этого рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, он скончался в феврале 2018 года.

Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Пока она является единственным человеком, у которого документально подтверждено достижение рубежа в 120 лет.

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