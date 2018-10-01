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Скончался всемирно известный шансонье Шарль Азнавур

Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур скончался в ночь с воскресенья на 1 октября своем доме в Альпилле на юге Франции, сообщает Франс Пресс.

Свеча.
Свеча.
СС0

Певцу было 94 года. Настоящее имя шансонье армянского происхождения Шахнур Вахинак Азнавурян.

Он был не только певцом, но и поэтом, композитором, писателем и актером. За свою жизнь он успел сняться в 60 фильмах, написать около 1300 песен, пишет polit.ru.

В мае 2009 года Шарль Азнавур был назначен послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.

Весной 2018 года Шарль Азнавур отменил концерты в России из-за плохого самочувствия, пообещав вернуться в Россию весной 2019 года, пишет Газета.Ru.

В 1998 году Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века согласно совместному опросу журнала Time и CNN.

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