Скончался всемирно известный шансонье Шарль Азнавур

Певцу было 94 года. Настоящее имя шансонье армянского происхождения Шахнур Вахинак Азнавурян.
Он был не только певцом, но и поэтом, композитором, писателем и актером. За свою жизнь он успел сняться в 60 фильмах, написать около 1300 песен, пишет polit.ru.
В мае 2009 года Шарль Азнавур был назначен послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.
Весной 2018 года Шарль Азнавур отменил концерты в России из-за плохого самочувствия, пообещав вернуться в Россию весной 2019 года, пишет Газета.Ru.
В 1998 году Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века согласно совместному опросу журнала Time и CNN.