«Скотобазы из хрущевок». Чиновник из Роскосмоса оскорбил жителей пятиэтажек

В беседе о реновации Москвы представитель Роскосмоса называл жильцов хрущевок скотобазой, которая загадит новые дома, пишет «Московский комсомолец».

«Контингент из хрущевок засрет» новые дома, построенные по программе реновации, за пару лет, высказался руководитель отдела нормативно-правового обеспечения Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Станислав Жарков в Facebook.

Эти слова вызвали критику у его оппонентов, но вместо того, чтобы извиниться, представитель госкорпорации добавил:

Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?

Ранее Жарков работал в Росатоме и Роснано.