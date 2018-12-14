Скворцова раскритиковала рацион россиян, ведущий к ожирению

Питание россиян несбалансированное: люди едят много кондитерских изделий и мало овощей, что влечет за собой рост распространенности ожирения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости .

Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным, сказала Скворцова 13 декабря на заседании совета законодателей в Совете Федерации. Она привела пример: в 2017 году, по данным Росстата, потребление овощей составило 73% от рекомендуемых норм, а сахара и кондитерских изделий — 130%.

Скворцова отметила, что нездоровое питание играет ключевую роль в росте распространенности ожирения. Министр сообщила: по данным эпидемиологического исследования, ожирение отмечается более чем у двух третей обследованных.

По ее данным, с возрастом растет процент людей, страдающих ожирением: среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет ожирение — у 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55−64 лет — 36% и 52% соответственно. Также за последние 10 лет наблюдается двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%.

По словам министра, более 41% раковых заболеваний вызваны избыточным весом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что только за 2017 год число граждан с ожирением в России увеличилось на 6% и составило около 2 млн человек, среди которых почти 322 тысячи — дети.