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Жизнь

Сладкие, с рыбой и трубочки. 3 рецепта нежных домашних вафель как из ресторана

24 августа в мире отмечают День вафель. Чем не повод забыть об овощных салатах и перекинуться на вафельную диету? Altapress.ru подобрал самые интересные рецепты вкусного лакомства, которое подойдет и на завтрак, и на ужин.

Домашние вафли.
Домашние вафли.
pxfuel.com
1 Шоколадные вафли

Ингредиенты

Для вафель

  • Какао-порошок — 3 столовых ложки;
  • Пшеничная мука — 130 г;
  • Соль — щепотка;
  • Молоко — 100 мл;
  • Разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка;
  • Растительное масло — 2 чайных ложки;
  • Сливочное масло — 4 столовых ложки.

Для начинки

  • Молочный шоколад — 70 г;
  • Молоко — 100 мл;
  • Мороженое — по вкусу.
Шоколадные вафли.
Шоколадные вафли.
edimdoma.ru

Приготовление

  1. Замесить тесто. Смешать яйца и сахар, тщательно взбить, влить молоко и растопленное сливочное масло. Всыпать соль и перемешать до однородности. Порционно добавить муку, разрыхлитель и какао-порошок. Тщательно перемешать ингредиенты до тягучести;
  2. Испечь вафли. Разогреть вафельницу и смазать ее растительным маслом. Выложить тесто в вафельницу и выпекать примерно 3 минуты;
  3. Приготовить глазурь. Растопить шоколад с молоком на водяной бане или в микроволновке, тщательно помешивая. Полить вафли и положить на них мороженое. Готово!
2 Вафли с красной рыбой и шпинатом

Ингредиенты

Для вафель

  • Мука — 150 г;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • Яйца — 2 штуки;
  • Кефир — 100 мл;
  • Шпинат свежий — 70 г;
  • масло сливочное — 60 г;
  • Сыр — 100 г.

Для начинки

  • Сыр творожный — 200 г;
  • Сметана нежиреная — 1 столовая ложка;
  • Укроп — несколько веточек;
  • Семга или другая красная рыба — 120 г.
Вафли со шпинатом и красной рыбой.
Вафли со шпинатом и красной рыбой.
gastronom.ru

Приготовление

  1. Растопить сливочное масло и смешать его со шпинатом, кефиром, яйцами, сливочным маслом и натертый сыр;
  2. Отдельно соединить муку, соль, перец и разрыхлитель;
  3. Соединить две получившиеся массы и тщательно перемешать;
  4. Жидкое тесто влить в вафельницу и выпечь вафли;
  5. Начинить вафли творожным сыром, укропом и тонко нарезанной рыбой.
3 Вафли-трубочки

Ингредиенты

Для вафель

  • Куриное яйцо — 4 штуки;
  • Маргарин — 250 г;
  • Сахар — 200 г;
  • Пшеничная мука — 180 г;
  • Сода — 0,5 чайной ложки;
  • Столовый уксус — 0.1 чайной ложки;
  • Ванильный сахар — 1 столовая ложка;

Для начинки

  • Вареное сгущенное молоко — 1 банка;
  • Арахис — по вкусу.
Вафли-трубочки.
Вафли-трубочки.
food.ru

Приготовление

  1. Замесить тесто. Растопить маргарин на огне, водяной бане или в микроволновке и дать ему остыть. Добавить сахар, ванильный сахар и яйца. Соду, гашенную уксусом, добавить в получившуюся массу. Всыпать муку и тщательно перемешать тесто;
  2. Выпечь вафли до подрумянивания. Снять их ножом с вафельницы и скрутить в трубочки;
  3. Трубочки остудить и начинить вареным сгущенным молоком, посыпать измельченным арахисом.
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