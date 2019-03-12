Следком начал проверку после выхода программы НТВ, в которой выявили подмену детей в роддоме

СУ СКР по Саратовской области начали проверку после сообщения о подмене ребенка в одном из роддомов региона 29 лет назад. Об этом стало известно в ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ. Семья Бяковых из поселка Мокроус решила проверить родство с младшей дочерью. Она оказалась не их ребенком по крови.

«Выявлено сообщение о подмене ребенка в медицинском учреждении. По данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении регионального Следкома.

Семья Бяковых убеждена, что младшая дочь, которую они воспитали, совсем на них не похожа. По селу шли слухи о том, что их девочки не похожи.

Бяковы знакомы с девушкой, которая может быть их настоящей дочерью. Они подозревают, что все слухи могут быть правдой. Семья шокирована сходством этой девушки с их старшей дочерью. Они выяснили, что у нее одна дата рождения с младшей, и родилась она в том же роддоме. Измученные переживаниями люди решились на экспертизу.

Проведенная организаторами программы экспертиза подтвердила, что женщина, которая согласно документам является дочерью супружеской пары, оказалась не их биологическим ребенком. Теперь семья хочет доказать, что девушка, похожая на них, их настоящая дочь. Но провести тест можно только согласия ее самой и семьи.

«Будет истребована медицинская и иная необходимая документация, опрошен персонал медицинского учреждения, а также выполнены иные проверочные мероприятия с целью установления лиц, по вине которых произошла подмена ребенка», — заявили в саратовском СКР.