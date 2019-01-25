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Жизнь
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СМИ: в Камне-на-Оби на месте строительства детского сада нашли человеческие останки

23 января в Камне-на-Оби приостановили строительство детского сада. Местные жители сообщили ИА «Банкфакс», что на месте стройки нашли человеческие скелеты, оставшиеся от старого кладбища.

Детский сад. Песочница.
Детский сад. Песочница.
СС0

Бывший глава Каменского района Федор Найден рассказал, что более 20 лет назад на этом месте располагался «клуб медиков», который позже снесли. По его словам, при строительстве школы, расположенной рядом, останков не находили, поэтому вряд ли здесь было кладбище.

В пресс-службе Минстроя сообщили, что строительство приостановили из-за того, что грунтовые воды на участке залегают слишком близко к поверхности. Подрядчик оказался к этому не готов.

Новый детский сад рассчитан на 200 мест. На его строительство выделили 110 млн рублей из федерального бюджета, и еще 70 млн — из краевого.

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