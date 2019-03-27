Снег будет! Лыжников приглашают на красивейший марафон в Тягуне

Спортсменам и физкультурникам будут доступны несколько вариантов дистанций. В зависимости от физического состояния можно пройти 5, 10, 30 или 50 километров. На трассе будут организованы пункты питания, где можно отдохнуть и подкрепиться.
- Парад открытия — 11.00
- Старт марафона — 11.30
- ГЛК Berloga, Заринский район, ст. Тягун, ул. Верхнезаречная, 18-б.
Добраться до станции Тягун из Барнаула можно на электричках.
Барнаул-Тягун
- Отправление в 6.59
- Прибытие в 10.07
Тягун-Барнаул
- Отправление в 17.07
- Прибытие в 20.13
Регистрация участников: schalina69@mail.ru
Справки по телефону: +7−923−793−00−45
Организаторы лыжного праздника: министерство спорта Алтайского края, администрация Заринского района, Заринская городская электрическая сеть, спортивный клуб «Ветеран».