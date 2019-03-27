Снег будет! Лыжников приглашают на красивейший марафон в Тягуне

30 марта в Алтайском крае состоится потрясающее спортивное событие — юбилейный 10-й лыжный Тягунский марафон. Профессионалы и любители, взрослые и дети, мужчины и женщины — все смогут принять участие в марафоне и получить последний в этом сезоне заряд оптимизма от снега, солнца и красивых пейзажей.

Спортсменам и физкультурникам будут доступны несколько вариантов дистанций. В зависимости от физического состояния можно пройти 5, 10, 30 или 50 километров. На трассе будут организованы пункты питания, где можно отдохнуть и подкрепиться.

Время: Парад открытия — 11.00

Старт марафона — 11.30

Место: ГЛК Berloga , Заринский район , ст. Тягун , ул. Верхнезаречная , 18-б. Добраться до станции Тягун из Барнаула можно на электричках.

Расписание: Барнаул-Тягун Отправление в 6.59

Прибытие в 10.07 Тягун-Барнаул Отправление в 17.07

Прибытие в 20.13

Регистрация участников: schalina69@mail.ru

Справки по телефону: +7−923−793−00−45

Организаторы лыжного праздника: министерство спорта Алтайского края, администрация Заринского района, Заринская городская электрическая сеть, спортивный клуб «Ветеран».