Собаки тащат: на Барнаульском ипподроме прошли велогонки с собаками

Организатором состязаний стал приют для бездомных животных «Ласка». В прошлом году он проводил совмещенные состязания по байкджорингу и каникроссу (бег с собакой), в этом впервые попробовал только велосоревнования. И хотя эта дисциплина более сложная и требует серьезной подготовки собаки, на ипподроме собрались более 40 человек и 50 питомцев.

Гонка началась в 19.00. Для летних ездовых дисциплин это нормально: днем собакам слишком жарко, особенно хаски и маламутам. Жары участники избежали, но задачу спортсменам усложнили дождь и гроза: над судьями держали зонтики, на земляной трассе появилась колея, мешал сильный ветер. На некоторое время старты приостанавливали, но в целом соревнованиям это не помешало.

Участники делились на категории по полу и возрастам людей. Ограничений на «Следе-2019» нет: самому младшему спортсмену было 7 лет, самому старшему — 57.

Также состоялись заезды с двумя собаками, эстафета и новая для города категория — скутеринг. Скутер в кинологическом спорте — что-то среднее между велосипедом и самокатом, главная его особенность — отсутствие педалей. Скутер даже называют аналогом нарт: собаке достается больше работы, спортсмен ей не «мешает». В Барнауле скутеринг только начинает развиваться, и в этой категории выступали в основном самые профессиональные спортсмены и собаки.

Самые скоростные — «колесные» дисциплины. Максимальная средняя скорость, которую на «Следе-2019» развил участник с одной собакой, — 32 км/ч, с двумя собаками — 36 км/ч. Отметки в 32 км/ч достигли 15-летняя Виктория Коломыц и ее хаски Сормат из центра ездового спорта Altay Spirit. Пара в ездовом спорте меньше года, но уже участвовала во многих соревнованиях и почти везде берет призовые места.

Виктория Коломыц,

участник соревнований:

У меня просто партнер хороший, да еще и длинноногий. Сормат меня сам выбрал — вот теперь «мучаюсь» с ним уже два года. Это наши первые соревнования по байкджорингу, и я переживала, что будет слишком жарко. Но все прошло отлично! Для собак такая погода — самое то. Но без грома было бы лучше: один из моих хаски, как оказалось, его боится.

Организаторы рады, что барнаульцам интересен кинологический спорт.

Софья Куликова,

организатор соревнований и руководитель приюта «Ласка»:

Велосипеды сейчас входят в моду, собаки тоже есть у многих — хозяева начинают задумываться, почему бы им не совместить приятное с полезным. В «Следе-2019» участвовали и наши девочки из кинологического кружка с приютскими собаками и показали хорошие результаты. Это важно, потому что когда они приносят свои грамоты и медали домой, родители начинают серьезнее относиться к их увлечению и часто разрешают забрать собаку из приюта.

Юля Боднар