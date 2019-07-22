Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Собчак потребовала прекратить попрекать ее работой в «Доме-2»

21 июля Ксения Собчак в своем Instagram обвинила россиян в безответственном отношении к репутации, а на следующий день потребовала прекратить попрекать ее работой на телепроекте «Дом-2».

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

«Вчерашний пост вызвал бурю в комментариях. Работодатели писали, что мнению бывших работодателей доверять можно еще меньше, чем проворовавшимся сотрудникам, а меня опять (вот не надоедает же людям) попрекали домом два в контексте журналистики и политики», — написала Собчак в Instagram.

По словам телеведущей, прежде всего она не ведущая развлекательных шоу, мать, политик или журналист, а «хулиганка».

«Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в «Блондинке в шоколаде», а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2», — добавила Собчак.

Тем не менее она призналась в симпатии к ряду бывших и нынешних участников телепроекта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость