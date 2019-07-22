Собчак потребовала прекратить попрекать ее работой в «Доме-2»

21 июля Ксения Собчак в своем Instagram обвинила россиян в безответственном отношении к репутации, а на следующий день потребовала прекратить попрекать ее работой на телепроекте «Дом-2».

«Вчерашний пост вызвал бурю в комментариях. Работодатели писали, что мнению бывших работодателей доверять можно еще меньше, чем проворовавшимся сотрудникам, а меня опять (вот не надоедает же людям) попрекали домом два в контексте журналистики и политики», — написала Собчак в Instagram.

По словам телеведущей, прежде всего она не ведущая развлекательных шоу, мать, политик или журналист, а «хулиганка».

«Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в «Блондинке в шоколаде», а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2», — добавила Собчак.

Тем не менее она призналась в симпатии к ряду бывших и нынешних участников телепроекта.