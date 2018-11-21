Собор Архистратига Михаила 2018: кто такие ангелы и архангелы и в чем они помогают

21 ноября 2018 — христианский праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. По старому стилю этот праздник отмечали 8 ноября. Дата выбрана не просто так. Ноябрь — это девятый месяц после марта (раньше год начинался в марте, а девять — это количество ангельских чинов). Восьмое число указывает на будущий Собор всех сил небесных, который состоится в день Страшного Суда — «день восьмой».