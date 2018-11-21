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Собор Архистратига Михаила 2018: кто такие ангелы и архангелы и в чем они помогают

21 ноября 2018 — христианский праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. По старому стилю этот праздник отмечали 8 ноября. Дата выбрана не просто так. Ноябрь — это девятый месяц после марта (раньше год начинался в марте, а девять — это количество ангельских чинов). Восьмое число указывает на будущий Собор всех сил небесных, который состоится в день Страшного Суда — «день восьмой».

Ангелы
Ангелы
СС0

Кто такие ангелы и какая у них иерархия?

Ангел значит «вестник». Это посланники Бога, которые доносят до людей его волю, выступают защитниками и учителями. У небесных сил 9 чинов, и во главе их стоит архистратиг Михаил, пишет «Фома».

Иерархия ангелов:

  • Высшие — Серафимы, Херувимы и Престолы.
  • Средние — Господства, Силы и Власти.
  • Низшие — Начала, Архангелы и ангелы.
Ангел
Ангел
СС0

Кто такой архистратиг Михаил?

В православной церкви архангел Михаил считается одним из семи высших ангелов (архангелов). Его имя переводится с еврейского «Кто как Бог». Еще архангела Михаила называют архистратигом, то есть старшим среди воинов. Он возглавляет небесное воинство, сообщает журнал «Фома».

О чем молятся архангелу Михаилу?

Согласно церковному учению, архангелы открывают людям Божью волю.

Исторически сложилось так, что на Руси архангелу Михаилу молятся об избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве государству.

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