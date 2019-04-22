Социальный проект «Палитра тишины» стартовал в Алтайском крае

Антон Слободчиков,
директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:
Социальная адаптация и введение в бизнес-среду людей с ограниченными возможностями — задача непростая. «Палитра тишины» — это и реальная возможность развития навыков рисования и превращения хобби в профессию.
В рамках проекта группа будет обучаться навыкам рисования и живописи. Занятия будут проводить профессиональные художники в течение шести месяцев в сопровождении профессионального сурдопереводчика. За время обучения участники проекта напишут картины и рисунки для макетов на тиражную продукцию (футболки, свитшоты, кружки, тарелки, кристаллы и др.). Реализация авторских работ будет организована через сувенирный магазин «Лавка Добра», наиболее успешные — будут представлены в арт-галерее «Бандероль» и региональном фонде развития малого и среднего предпринимательства.
Первое занятие, которое прошло 18 апреля, провела барнаульский художник Евгения Октябрь. Она рассказала, что для нее участие в проекте такой направленности — не первый опыт.
Я работала с тяжелобольными детьми. Творчество — это возможность выразить свои чувства, эмоции. Это очень помогает в выздоровлении и адаптации, — считает она.
Директор компании «Лавка добра» Николай Алексеев рассказал, что идея проекта принадлежит его супруге Инне Васильевне, которая много лет организует ряд аналогичных проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Слабослышащий или глухой человек не может выразить эмоции и чувства словами, поэтому пришла простая и светлая мысль дать им в руки кисть, чтобы они могли перенести свои эмоции на холст, — поделился он идеей возникновения проекта.
Участница проекта Мария Калужная через сурдопереводчика рассказала, что счастлива участвовать в проекте. Дома она пробовала себя в качестве художницы, работая только акварельными красками, а здесь на площадке «Лавки добра» может попробовать сделать это профессионально — на холсте и масляными красками
Реализация авторских работ будет организована через сувенирный магазин «Лавка Добра», наиболее успешные — будут представлены в арт-галерее «Бандероль» и региональном фонде развития малого и среднего предпринимательства.