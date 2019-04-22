Социальный проект «Палитра тишины» стартовал в Алтайском крае

«Палитра Тишины» — совместный проект компании «Лавка Добра», министерства культуры Алтайского края и Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. В рамках проекта организовано обучение нескольких групп слабослышащих граждан навыкам рисования. Главная цель — адаптация, обучение и расширение художественного, творческого потенциала глухих инвалидов в возрасте от 18 до 80 лет через работы художественной направленности, а также создание условий для их самозанятости.

Антон Слободчиков,

директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:

Социальная адаптация и введение в бизнес-среду людей с ограниченными возможностями — задача непростая. «Палитра тишины» — это и реальная возможность развития навыков рисования и превращения хобби в профессию.

В рамках проекта группа будет обучаться навыкам рисования и живописи. Занятия будут проводить профессиональные художники в течение шести месяцев в сопровождении профессионального сурдопереводчика. За время обучения участники проекта напишут картины и рисунки для макетов на тиражную продукцию (футболки, свитшоты, кружки, тарелки, кристаллы и др.). Реализация авторских работ будет организована через сувенирный магазин «Лавка Добра», наиболее успешные — будут представлены в арт-галерее «Бандероль» и региональном фонде развития малого и среднего предпринимательства.

Первое занятие, которое прошло 18 апреля, провела барнаульский художник Евгения Октябрь. Она рассказала, что для нее участие в проекте такой направленности — не первый опыт.

Я работала с тяжелобольными детьми. Творчество — это возможность выразить свои чувства, эмоции. Это очень помогает в выздоровлении и адаптации, — считает она.

«Палитра Тишины» — совместный проект компании «Лавка Добра». Анна Зайкова.

Директор компании «Лавка добра» Николай Алексеев рассказал, что идея проекта принадлежит его супруге Инне Васильевне, которая много лет организует ряд аналогичных проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Слабослышащий или глухой человек не может выразить эмоции и чувства словами, поэтому пришла простая и светлая мысль дать им в руки кисть, чтобы они могли перенести свои эмоции на холст, — поделился он идеей возникновения проекта.

«Палитра Тишины» — совместный проект компании «Лавка Добра». Анна Зайкова.

Участница проекта Мария Калужная через сурдопереводчика рассказала, что счастлива участвовать в проекте. Дома она пробовала себя в качестве художницы, работая только акварельными красками, а здесь на площадке «Лавки добра» может попробовать сделать это профессионально — на холсте и масляными красками

Реализация авторских работ будет организована через сувенирный магазин «Лавка Добра», наиболее успешные — будут представлены в арт-галерее «Бандероль» и региональном фонде развития малого и среднего предпринимательства.