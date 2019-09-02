Современное телевидение. Мифы и реальность

Миф 1 — ТВ никто не смотрит

Компания «ТМТ Консалтинг» ежегодно публикует результаты исследования рынка платного телевидения. По итогам 2018 года число абонентов в нашей стране увеличилось более чем на миллион и достигло отметки в 44,2 миллиона.

Так кто же смотрит телевидение сегодня? По данным Mediascope — одного из лидеров российского рынка медиаисследований, всего 5% населения страны не смотрят телевизор. В среднем россияне смотрят ТВ 3 часа 50 минут в сутки. Разумеется, в старшей возрастной группе это значение выше — более 6 часов. Тем не менее, люди в возрасте от 25 до 34 лет тратят на просмотр ТВ 2 часа 40 минут с день.

В прошлое уходят классические способы телесмотрения, например, больше не нужно ждать начала любимого фильма по расписанию или бороться за пульт. С интерактивным ТВ эфир можно отмотать назад или поставить на паузу, записать понравившуюся передачу, прервать просмотр на телевизоре и продолжить на своем смартфоне, если вам предстоит отправиться в путь.