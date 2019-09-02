Современное телевидение. Мифы и реальность

Компания «ТМТ Консалтинг» ежегодно публикует результаты исследования рынка платного телевидения. По итогам 2018 года число абонентов в нашей стране увеличилось более чем на миллион и достигло отметки в 44,2 миллиона.
Так кто же смотрит телевидение сегодня? По данным Mediascope — одного из лидеров российского рынка медиаисследований, всего 5% населения страны не смотрят телевизор. В среднем россияне смотрят ТВ 3 часа 50 минут в сутки. Разумеется, в старшей возрастной группе это значение выше — более 6 часов. Тем не менее, люди в возрасте от 25 до 34 лет тратят на просмотр ТВ 2 часа 40 минут с день.
В прошлое уходят классические способы телесмотрения, например, больше не нужно ждать начала любимого фильма по расписанию или бороться за пульт. С интерактивным ТВ эфир можно отмотать назад или поставить на паузу, записать понравившуюся передачу, прервать просмотр на телевизоре и продолжить на своем смартфоне, если вам предстоит отправиться в путь.
Действительно, есть некий символ свободы в том, чтобы убрать экран телевизора из дома, однако исследования показывают не только устойчивую любовь к этому виду бытовой техники (у 96% жителей страны есть телевизор), но и обилие других зрительских экранов — телефонов, ПК, ноутбуков и планшетов. Молодые люди легко находят видео в интернете и через секунду транслируют его на экран ТВ. Уже сегодня 6 из 10 пользователей предпочитают смотреть то, что хотят именно они — видео «по запросу», отдавая предпочтение YouTube. Подростки в возрасте 16−19 лет тратят более 33 часов в неделю на просмотр такого контента. Классическое телевидение умирает? Нет, оно трансформируется.
Крупнейшие медиахолдинги следят за трендами и отвечают требованиям современной молодежи, активно используют технологию второго экрана и Hbb TV. Это по-новому вовлекает телезрителя, делает просмотр интерактивным. И кто активнее всего реагирует на такие технологии? Опять же — молодежь.
Наверное, один из самых распространенных мифов. Медиакомпании ежегодно тратят миллиарды на создание контента для ТВ. Так же, как технологии изменяют и дополняют друг друга, контент делает это, подстраиваясь под зрителя. От проекта к проекту фильмы становятся сериалами, а сериалы — фильмами. Яркий пример трансформации ТВ-проекта в субкультуру — сериал «Игра престолов», который оказался не только культурным феноменом, но и революцией в жанре сериалов. Он сделал жанр значимее, масштабнее и смог доказать, что «большое кино» может быть не только в кинотеатре. Для сравнения, затраты на производство первого сезона не превышали 6 миллионов долларов за серию, а съемки последнего сезона стоили более 105 миллионов долларов. Такой бюджет сравним с бюджетами фильмов «Великий Гетсби» и «Хроники Риддика». Сериальный бум начался в начале 2000-х и продолжается до сих пор. Ежегодно на экраны ТВ выходят более 200 новых сериалов.
Трансформация происходит и с операторами цифрового ТВ. Так, «Дом.ru» объединил телевидение и онлайн-кинотеатры в один продукт — «Дом.ru Movix», и сделал его доступным к просмотру на всех возможных платформах — ТВ, планшете, смартфоне. В Movix включены уже знакомые и полюбившиеся сервисы — просмотр передач в течение 7 дней после выхода в эфир, пакеты каналов, тематические подписки, добавлен интеллектуальный поиск и система рекомендаций. Теперь система фиксирует и «запоминает» все действия пользователя и рекомендует посмотреть то, что интересно именно ему.
Для продвинутой аудитории выпущена цифровая приставка Movix Pro. Ее обладатели могут скачивать и запускать на экране телевизора Android-приложения, смотреть каналы и видео в разрешении 4K, а также пользоваться интерактивными сервисами. В магазине приложений можно скачать мессенджеры, игры, клиенты для соцсетей и многое другое. К приставке можно через Bluetooth или два USB-порта подключать внешние устройства — компьютерную мышь и клавиатуру, джойстик, геймпад, веб-камеру, а также наушники или акустическую систему.
Телевидение меняется благодаря своим зрителям и технологиям. Становится удобным, персональным и превращает контент в событие, дает возможность вовлечь как можно больше зрителей в просмотр. Уже сейчас его можно смотреть в виртуальной реальности или в проекции 360 градусов. Интернет не стал заменой привычному ТВ. Он лишь помогает ему трансформироваться, как и другим аспектам нашей жизни.