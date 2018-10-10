Совсем скоро на фирменных полках появится октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул»

Для этого:
- записываемся на интерсные и полезные мастер-классы (стр. 14);
- выбираем яркие стильные образы (стр. 20);
- создаем модную прическу (стр. 32);
- выбираем стилиста «по душе»: в этом поможет бьюти-досье известных стилистов нашего города (стр. 46)!
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Внимание! Читать за кружкой горячего чая или кофе исключительно в уютной обстановке! Сделаем эту осень теплой…